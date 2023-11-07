شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، يناير المقبل، فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم للامتحانات، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 158 جنيه منها 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم امتحانات إضافى، وتسدد عند تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الاول ويسددها الطالب مرة واحدة.

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل، حيث تضمنت المستندات:

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب .

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الامر مكتوب عليها رقم التليفون استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها .

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.