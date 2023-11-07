شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل، حيث تضمنت المستندات:
- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب .
- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
- أصل شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الامر مكتوب عليها رقم التليفون استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها .
- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.
- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.
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