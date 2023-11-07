أخبار مصر

ضبط 3 عاطلين بصحبتهم 7 أطفال لاستغلالهم في التسول وتعدى عليهم جنسيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال ضبط مرتكبي جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالطرق .

و أسفرت تلك الجهود عن ضبط عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالي)، وبصحبته 3 أطفال أحداث يقوم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم.

كما ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالي) وبصحبتهما 4 أطفال أحداث، يقومان باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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