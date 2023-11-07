عاطل ينهى حياة سائق ويلقي جثته في المصرف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى سائق مصرعه على أيدي عاطل، وألقى جثته في المصرف، لسرقة توك توك بالمنوفية، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.

تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة سائق "توك توك"، بأحد المصارف المائية بدائرة المركز " تم انتشالها".

وتوصلت جهود تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية إلى أن مرتكب الواقعة عاطل - " له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه باستدراج المجني عليه بدعوى توصيله، ولدى وصولهما لمكان العثور قام المتهم بمغافلته وطعنه بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته، وقام بإلقاء جثته بالمصرف المائي والاستيلاء على مركبة "التوك توك"، وهاتفه المحمول، "تم ضبطهما بإرشاده".

وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.