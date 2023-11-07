"بيبيع قدام محله".. تفاصيل مقتل بائع متجول بيد تاجر في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل بائع متجول في منطقة دار السلام 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم، بسبب قيام المجني عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مطواة، نتج عن ذلك إصابته المنوه بها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.