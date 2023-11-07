الداخلية تداهم ورشتين تصنيع سلاح بسوهاج وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار والقائمين على ورش تصنيعها.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريات أمن "الجيزة – سوهاج - أسيوط " عن ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج وأسيوط بالإضافة الى عاطل بحوزة 3 قطعة سلاح بالجيزة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته (2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بقصد الإتجار.

مديرية أمن سوهاج

ضبط (حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته (5 فرد محلى - أجزاء وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البداري) لقيامهما بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزتهما (17فرد محلى – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع والإصلاح).

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.