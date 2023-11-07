"ليا علاقة بالمسؤولين".. سقوط موظف نصب على آخر بزعم إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بسوهاج، لقيامه بالنصب على آخر، والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية.

تلقت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من موظف، مقيم بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.