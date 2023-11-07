مقتل صحفي فلبيني على الهواء برصاصتين.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

لقي صحفي فلبيني مصرعه على نحو مفاجئ، أثناء تقديمه برنامجًا إذاعيًا يبث مباشرةً عبر "فيسبوك".

وعمل الصحفي على بث البرنامج بشكل مرئي كذلك، بما أتاح للمستمعين مشاهدة الجريمة فور وقوعها بشكل مباشر.

وقعت الجريمة داخل الاستوديو الكائن داخل منزل الصحفي جنوب الفلبين، بحسب "أسوشيتد برس".

وسرق القاتل قلادة ذهبية، كان يرتديها الصحفي، الذي يُدعى خوان خومالون.

وكتب الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، تدوينة عبر حسابه بـ"X" (تويتر سابقًا)، نعى فيها المذيع خومالون.

وقال الرئيس في تدوينته: "أمرت الشرطة الوطنية بتعقب الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم.. أدين بأشد العبارات قتل خوان خومالون.. الهجمات على الصحفيين لن يتم التسامح معها في ديمقراطيتنا، ومن يهددون حرية الصحافة سيواجهون التبعات الكاملة لأفعالهم".

وأصدرت رابطة الصحفيين الوطنية في الفلبين، بيانًا أدانت فيها جريمة قتل خومالون، موضحة أنه الضحية رقم 199 من الجماعة الصحفية منذ عام 1986.

وبحسب الفيديو المتداول، أصيب خومالون برصاصتين وهو جالس على كرسيه، وهو المقطع الذي تفنده جهات الأمن لتحديد هوية الجاني.