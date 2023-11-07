وزير النقل يكشف تفاصيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تسعى إلى توطين صناعة النقل في مصر ولذلك جعلته شعارا لمؤتمر النقل الذكي للعام الحالي.

وأضاف كامل الوزير، خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن مصر تهتم أيضا بتعزيز دور النقل في التجارة وتنميتها.



وأوضح وزير النقل أنه تم توقيع اتفاقية بشأن خط الرورو لنقل البضائع المصرية بشكل سريع حتى تصل إلى مناطق استهلاكها بدون تلف وفي أسرع وقت.



وتابع وزير النقل أن دور الحكومة رئيسي في تشغيل هذا الخط إلى جانب اتفاقيات جمارك وضرائب بين مصىر وإيطاليا.

وواصل أن البضائع سيتم نقلها من خلال شاحنات إلى الموانئ المصرية حتى يتم إيصالها إلى الموانئ الإيطالية، لافتا إلى أنه كانت توجد بعض المشكلات في هذه العملية وتم الانتهاء من حلها.



وواصل وزير النقل بأن الحكومة المصرية ألقت الكرة في ملعب المنتجين والمصدرين بعد أن انتهت من كافة الخطوات الخاصة بتسهيل الربط ونقل البضائع بين موانئ مصر وإيطاليا العاملة في هذا الخط.