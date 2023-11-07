شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح تفاصيل إقرار الترقى للمعلمين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين المرشحين للترقى يوقعون على إقرار أثناء تقديم الأوراق المطلوبة للترقى، يتضمن اسم المعلم والوظيفة والمدرسة التى يعمل فيها والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وأنه أمضى 5 سنوات على الأقل من ممارسة العمل الفعلى حتى 2023/12/31 في وظيفة اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين، وأنه مستوى لكافة الشروط المتطلبة قانونا للترقية للوظيفة الأعلى للعام الحالى وأن هذه البيانات صحيحة، على أن يوقع المعلم على صحة البيانات المدونة فى الإقرار مع كتابة رقم البطاقة الشخصية.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد 5 نوفمبر وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعداداً لصدور قرار الترقية للعام الدراسي الحالى، 2024,2023.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالى، قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى ، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين شروط التقدم للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي، حيث يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط أن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين وأن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يجب أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك، كما يتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، كما يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة.