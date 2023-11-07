شكرا لقرائتكم خبر عن الرموز الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2024.. 15 رمزا تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختار المرشحون للانتخابات الرئاسية، غدًا الأربعاء، الرموز الانتخابية التي سيستخدمها كل مرشح في حملته الدعائية، والتي تنطلق الخميس، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، فتعلن الهيئة عن القائمة النهائية باسم المرشح وترتيبه في بطاقة الاقتراع والرمز الانتخابى الخاص بكل مرشح، وبدء فترة الدعاية الانتخابية، التي تستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.