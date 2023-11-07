شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تقرر إدراج الصيادين فى برنامج "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

كما قررت ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية، واستهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، حيث كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".

ويهدف المركز إلى رفع درجة الوعى لدى أسر صيادي بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتنظيم الأسرة من خلال برنامج "2كفاية"، وتنمية الطفولة المبكرة ، ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولي، ويأتي ذلك تفعيلًا وتنفيذاً للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.