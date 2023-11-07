‏شكرى يؤكد لمسؤول أممى ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

أوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع بحث التداعيات الإنسانية الكارثية بقطاع بغزة والانتهاكات الصارخة لأوضاع حقوق الإنسان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، فولكر ترك‬⁩ مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

محمد يوسف

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