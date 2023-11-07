شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة بالدقهلية لـ" تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية، واستهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، حيث كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية بوضع حجر أساس مركزى "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".



وتفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية و الرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ،ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية ، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات .

كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر الصيادين ،