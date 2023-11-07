شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة هامة حول الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات وقالت هيئة الدواء، إنه قد تسبب جميع الأدوية فى حدوث آثار جانبية وأن الإبلاغ عنها ينقذ من الوقوع فى الضرر.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضررورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبة بها للقاحات والأدوية لهيئة الدواء المصرية .

وكانت هيئة الدواء المصرية قالت إن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية وإن استخدامة لابد أن يكون تحت اشراف طبى كامل.

وأضافت هيئة الدواء أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتابعت: "فى حالة الإصابة بالانفلونزا والحصول على مضاد حيوى سيكون تناوله بلا فائدة".

وتابعت: "المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط".​