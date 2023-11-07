شكرا لقرائتكم خبر عن نص القسم القانونى للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ مجلس الدولة في استقبال، المندوبين المساعدين الجدد المعينين، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لحلف اليمين القانوينة أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بعد قرار الرئيس بالتصديق علي التعيينات الجديدة.

وجاء نص القسم الذي سيؤديه المندوبين المساعدين الجدد؛ كالتالي: " أقسم بالله العظيم إن أحكم بالعدل، وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم القانون".

وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية.

ووسط فرحة عارمة حضر أهالي المندوبين المساعدين الجدد إلى مقر أداء اليمين لحضور الفعاليات، كما شهد المجلس تشديدات أمنية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومدى التزام الحضور بها حرصا على سلامة الحضور.

ووضع المجلس ضوابطا للحضور أبرزها، الحضور بالزي الرسمي بلون داكن، والحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي، ويتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين، ولا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة، مع مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية.