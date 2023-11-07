شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس مجلس الدولة ليشهد حلف اليمين للقضاة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة إلى مقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، تمهيدًا لبدء مراسم حلف المين القانونية للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023 .

وأظهر الأهالى فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار فى مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين.