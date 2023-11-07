أخبار مصر

وصول رئيس مجلس الدولة ليشهد حلف اليمين للقضاة الجدد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس مجلس الدولة ليشهد حلف اليمين للقضاة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة إلى مقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، تمهيدًا لبدء مراسم حلف المين القانونية للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023 .  

 

وأظهر الأهالى فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.   

 

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار فى مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين.

 

رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمن القانونية للأعضاء الجدد (1)
رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمن القانونية للأعضاء الجدد (1)

رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمن القانونية للأعضاء الجدد (2)
رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمن القانونية للأعضاء الجدد (2)

رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمن القانونية للأعضاء الجدد (3)
رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمن القانونية للأعضاء الجدد (3)

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements