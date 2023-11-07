شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: الرئيس السيسى وجه بتطوير بحيرة المنزلة للحفاظ على الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الدولة تعمل علي تمكين الصيادين اقتصاديًا والنهوض بأسرهم من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها إلى سابق عهدها للحفاظ علي الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين، مشيراً إلى أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 ألف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات عليها.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية، واستهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، حيث كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية بوضع حجر أساس مركز "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".

وقال " مختار": "جئنا اليوم لنستمع إلي مشاكل الصيادين لحلها والعمل على تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم علي كافة الخدمات من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأمينى" .

وثمن "المحافظ " دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة ورفع درجة الوعى لديهم والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

الجدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع علي حدود ثلاث محافظات هي ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد) وكانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان ، مع مرور السنين أصبحت 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات ، وبعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 ألف فدان ، وتم الانتهاء من إنشاء طريق الحزام الآمن علي شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو متر يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد )، والهدف من إنشائه هو وقف نزيف التعدي علي شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين ، وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبري، وذلك لإجراء أعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع أراضي مكتسبة من إنشاء طريق الحزام الآمن لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين ( مراسي لخدمة الصيادين - ميناء للصيد - أسواق بيع أسماك بالجملة - أسواق خضراوات وفاكهة - حدائق - ملاعب - محطة تموين سيارات - مجمع مواقف ) ، بالإضافة إلي انشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو متر لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث (المطرية والمنزلة والجمالية).