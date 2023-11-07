شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يدرب الرائدات الريفيات على المشاركة بانتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل التدريبية لمدربي الرائدات الريفيات عبر تقنية zoom ودارت حول المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024

شملت الورشة الحديث عن الحق في المشاركة السياسية في إطار الاتفاقية الدولية والدستور المصري، والقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتناول المحور الثاني منها المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من حيث ( الأهمية ــ دور المجلس ـــ سبل ووسائل الاتاحة ــ الإجراءات التيسيرية ).

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الورشة التدريبية لمدربي الرائدات الريفيات، حيث سيكونوا خير سفراء في نقل التدريب والمحتوى المعلوماتي إلى أقرانهم وبقية النساء والفتيات ذوات الإعاقة داخل مراكزهن ومحافظاتهن وجمعياتهن.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الورشة تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المرأة والفتيات ذوات الإعاقة ولتبادل المعلومات الخاصة بهم من خلال الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات.