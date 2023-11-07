شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم المتحركة وتصميم الجرافيك.. كليات وبرامج متخصصة بجامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة التعليم العالى خطط واضحة عند تدشين الجامعات الأهلية الجديدة تستهدف من خلالها إيجاد خريجين قادرين عن المنافسة فى سوق العمل محليًا وعالميًا، ويتضح ذلك من حجم وتنوع البرامج الدراسية فى الجامعات الأهلية الدولية أحدث وأبرز مسارات التعليم العالى الجامعى فى مصر.

ومن بين الجامعات الأهلية الدولية فى مصر هى جامعة الجلالة، والتى تضم عدد كبير من الكليات والبرامج الدراسية المتنوعة التى توفر خريج قادر على المنافسة بسوق العمل وأيضا برامج تخدم رؤية الدولة والمجتمع، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم).

كما تشتمل الجامعة على عدد من المجالات والبرامج وهى:

مجال العلوم الهندسية: ويضم برامج (هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة وإدارة الطاقة، الهندسية الصناعية والنظم، هندسة المواد والتصنيع، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية).

ومجال العلوم الإدارية: ويضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، المحاسبة والتمويل، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الأعمال).

ومجال الفنون والتصميم: ويضم برامج (العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات).