شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد اللقاء السنوى للجنة المجمعية للتربية الدينية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس لقاءها السنوى تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تى ٢: ٧)، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم، في ضيافة نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

وحاضر اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس، وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

وفي الختام عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.

وتعد لجنة التربية الدينية، لجنة فرعية تابعة للجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعقد لقاءات للآباء الكهنة وموجهي ومدرسي التربية الدينية المسيحية بصفة دورية منذ عام 2000.



اللجنة المجمعة



اللقاء السنوى للجنة



اللقاء السنوى