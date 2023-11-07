شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب لبنانى: الرئيس السيسي أفشل مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي اللبناني آلان سركيس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفشل مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

جاء ذلك في مقالته اليوم الثلاثاء بصحيفة "نداء الوطن" والتي استعرض فيها مواقف عدد من الدول العربية جراء التطورات الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يوضع الآن أمام احتمال اندلاع حرب.

وأضاف سركيس أن اهتمام مصر بالملف اللبناني يأتي ضمن الاهتمام بالحرب الكبرى في المنطقة، معتبرا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي زار مصر وأجرى مباحثات مع القيادة المصرية في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة ولبنان.

وأوضح سركيس أن ميقاتي كان الأكثر صدقا باعترافه بأن قرار الحرب والسلم ليس في يد الدولة ولا يستطيع لبنان، البلد المنهار، مواجهة أي تحديات أو حروب بسبب افتقاده المظلّة العربية.