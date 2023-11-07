شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة للمندوبين المساعدين الجدد: التزموا بالتقاليد القضائية الراسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الثلاثاء، المندوبون المساعدون الجُدد من دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعد، اليمين القانونية أمام المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أهالي وأقارب الأعضاء الجُدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة القُضاة الجُدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني والجدّ والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية، ونبه إلي ضرورة مُحافظتهم على هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة، داخل مجلس الدولة وخارجه.