شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة والاعتمــاد بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى ( إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023 والذى تنفرد بها جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .

و يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة، وللتسجيل من خلال اللينك التالي مع ضرورة رفع كافة الأوراق المطلوبة :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfko4EWLzwTEZSGyflDa2iu30QxcBvVd7hb0q8Y4pthZYAEqQ/viewform