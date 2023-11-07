شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة والاعتمــاد بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .
و يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة، وللتسجيل من خلال اللينك التالي مع ضرورة رفع كافة الأوراق المطلوبة :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfko4EWLzwTEZSGyflDa2iu30QxcBvVd7hb0q8Y4pthZYAEqQ/viewform
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