شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلق تحذيرات هامة حول حقنة البرد السحرية .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بالحصول على حقنه البرد عند الاصابة بنزلات الأنفلونزا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، حقنة البرد تحتوى على مضاد حيوى والمضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية والإفراط فى استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، تحتوى حقنة البرد على مسكنات وخوافض للحرارة والاستخدام الزائد للمسكنات وخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكر والربو كما أن الإفراط فى تناولهم ييسبب قرحة فى المعدة واختلال فى وظائف الكلى .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، تحتوى حقنة البرد على الكورتيزون الذى يؤدى إلى الإفراط فى استخدامة إلى ضعف المناعة ولة أضرار كثيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.