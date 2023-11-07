شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البيض اليوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الحملات لمراقبة أسوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، و فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.
وتشن وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة و شركات تداول الدواجن وبيض المائدة لعدم البيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وتخزين السلع بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز