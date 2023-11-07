شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: دعم غير مسبوق لتحقيق الأمن الغذائى فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اجتماعا مع خلف زناتي نقيب المعلمين والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بمدينة العريش بحضور قيادات العمل النقابي في نقابتي المعلمين والزراعيين، لاستعراض خطط النقابتين في التنمية الزراعية في سيناء، والاستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في المشاركة بأكبر مشروع لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط سيناء، اعتمادا علي مياه الصرف الزراعي المعالجة من محطة المحسمة، وذلك علي مراحل واستعادة دور سيناء في مشروعات عملاقة في القطاع الزراعي.

وقال محافظ شمال سيناء في كلمته خلال اللقاء انه سيتم اطلاق المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية شاملة كاملة المرافق من الابار الجوفية والمنازل وشبكات الكهرباء والري والتعليم والصحي علي ان يتم تخصيص 5 افدنة لكل منتفع شاملة المنزل والخدمات الاخري بتسهيلات كبيرة في السداد لمدة طويلة تصل لاكثر من 10 سنوات مشيرا الي ان المشروعات التنموية في سيناء تستهدف تسكين 3 ملايين مواطن مصري من الدلتا ووادي النيل لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

واشاد "شوشة" بدور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في اقامة التجمعات الزراعية ومراكز الخدمات الزراعية في مناطق الاستصلاح في شمال سيناء لرفع الوعي لدي المنتفعين بالاراضي الجديدة بالتطبيقات العلمية في زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية التي تناسب التربة في سيناء ضمن خطة رفع كفاءة الموارد المائية والارضية في المحافظة.

واشار محافظ شمال سيناء الي ان هذه المشروعات التنموية لا تشمل القطاع الزراعي فقط ولكنها تمتد لتنفيذ مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي والاستفادة من الميزة النسبية لشمال سيناء في تصنيع زيت الزيتون مشيرا الي ان زيت زيتون سيناء هو الاعلي جودة في العالم نظرا لانخفاض معدلات الحموضة في زيت الزيتون السيناوي وكان التجار الاسبان يقبلون علي شراءه وخلطه مع زيت الزيتون.

ومن جانبه، أكد خلف زناتي نقيب المعلمين استعداد النقابة بالتعاون مع نقابة الزراعيين كبيت خبرة في القطاع الزراعي للمشاركة في المشروعات التنموية الزراعية في شمال سيناء ضمن خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية في سيناء من خلال تخصيص مساحات من الاراضي لصالح النقابتين بالضوابط المعتمدة من الدولة بما يمكن من الاستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في برامج الاستصلاح والاستزراع.

فيما أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بالمشروعات التنموية في شمال سيناء وخصوصا قي قطاع الزراعة ومنها مشروع استصلاح 400 الف فدان في منطقة بئر العبد وبالوظة، بالإضافة إلي قيام الدولة بتسليم عقود المؤمنة للمنتفعين في هذه المناطق علي امتداد ترعة السلام بسيناء.

كما اشاد نقيب الزراعيين بالمشروع القومي الجديد لاستصلاح 350 الف فدان في وسط وشمال سيناء علي مياه الصرف الزراعي المعالجة الناتجة من محطة بحر البقر بكاقة انتاجية تصل الي 5.6 مليون متر مكعب يوميا وايضا مشروعات التجمعات التنموية الزراعية مطالبا الحكومة بالتوسع في هذه التجمعات لزيادة معدلات السكان في سيناء وزيادة المساحات الزراعية المستصلحة في سيناء واختيار التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة.

ولفت نقيب الزراعيين الي قيام النقابة بتنفيذ قوافل زراعية في مختلف ربوع سيناء تستهدف توعية صغار المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة وسد العجز في الجهاز الاداري للارشاد الزراعي من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين المتقاعدين وبالمجان وذلك في اطار الدور الخدمي والمجتمعي للنقابة وتدريب وتاهيل المنتفعين من غير الزراعيين علي العمليات الزراعية والخدمات الزراعية.

واوضح "خليفة" انه سيتم الاستفادة من التجارب الناجحة لنقابتي الزراعيين والمعلمين في محافظ الوادي الجديد في استصلاح الاراضي بسيناء بما يعود بالنفع علي أعضاء النقابتين وخدمة المشروعات التنموية الزراعية، مشددا علي ان خطة الدولة للتنمية الزراعية في سيناء تاتي ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التشابك بين التنمية في الوادي والدلتا وسيناء والوادي الجديد بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونبه نقيبا الزراعيين والمعلمين والقيادات النقابية خلال زيارتهم الي مدينة العريش اليوم انهم جميعا يقفون خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم مؤسسات الدولة المصرية فيما تتخذه من اجراءات لحماية الأمن القومي المصري.