شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطفيح، حيث شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي، تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في القرية.

وشهدت جولة نائب المحافظ، تفقد مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة أطفيح، حيث تابع أعمال التدبيش بطريق المتربة تمهيدا لبدء اعمال رصف الطريق من طريق 21 حتى كوبري الوسطي بطول 3كم، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي شركة مياه الجيزة وشركات الكهرباء والغاز ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.