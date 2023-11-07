شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مستودعات استراتيجية.. أبرز مشروعات قطاع التموين بخطة 23/2024 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة بذلتها الدولة لتطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية خلال السنوات الماضية، ويعمل هذا القطاع المهم على توفير وإتاحة السلع لمُستحقى الدعم والفئات الأولى بالرعاية، واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.

وزارة التخطيط كشفت أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين، والتى تتمثل أهمها فى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واستحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية.

كما تتضمن المشروعات تطوير وإعادة تأهيل عدد من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز.

كما تستهدف التموين إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة الـمخزون السلعى الغذائى من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وإنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق واستكمال تطوير المكاتب التموينية واستكمال تطوير مكاتب السجل التجارى بمحافظات الجمهورية والتوسع فى المنافذ السلعية المتنقلة.