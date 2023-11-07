شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والتحالف الوطنى يطلقان مبادرة زراعة 120 ألف فدان قمح بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ان مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الانجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.

وأشار إلى أن نجاح المبادرة العام الماضي حيث استهدفت ( 8 ) محافظات و 100 ألف مزارع ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى .

الجدير بالذكر أن مُبادرة إزرع التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.