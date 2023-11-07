محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى عين شمس لمتابعة الخدمات.. صور

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى النموذجى بحى عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة فى إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها فى الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكترونى لتحديث العمل الإدارى بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجى بالاحياء ومركز تكنولوجى الديوان العام.