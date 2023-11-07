أخبار مصر

رئيس مجلس الدولة يتوسط المندوبين المساعدين الجدد فى صورة تذكارية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يتوسط المندوبين المساعدين الجدد فى صورة تذكارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، صورة جماعية تذكارية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية لدفعة تظلمات 2019 .

 

كان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023 ، حلفوا اليمين القانونية منذ دقائق، وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي. 

 

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

 

صورة تذكارية (1)
صورة تذكارية (1)

صورة تذكارية (2)
صورة تذكارية (2)

صورة تذكارية (3)
صورة تذكارية (3)

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements