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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يتوسط المندوبين المساعدين الجدد فى صورة تذكارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقط المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، صورة جماعية تذكارية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية لدفعة تظلمات 2019 .
كان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023 ، حلفوا اليمين القانونية منذ دقائق، وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.
وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
صورة تذكارية (1)
صورة تذكارية (2)
صورة تذكارية (3)
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