شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 8.25 جنيه للتر، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





وزيرة التضامن تقرر إدراج الصيادين فى برنامج "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

كما قررت ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.





وزارة التعليم توضح تفاصيل إقرار الترقى للمعلمين 2024

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين المرشحين للترقى يوقعون على إقرار أثناء تقديم الأوراق المطلوبة للترقى، يتضمن اسم المعلم والوظيفة والمدرسة التى يعمل فيها والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وأنه أمضى 5 سنوات على الأقل من ممارسة العمل الفعلى حتى 2023/12/31 في وظيفة اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين، وأنه مستوى لكافة الشروط المتطلبة قانونا للترقية للوظيفة الأعلى للعام الحالى وأن هذه البيانات صحيحة، على أن يوقع المعلم على صحة البيانات المدونة فى الإقرار مع كتابة رقم البطاقة الشخصية.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد 5 نوفمبر وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعداداً لصدور قرار الترقية للعام الدراسي الحالى، 2024,2023.

شمال سيناء تستقبل 600 شاحنة و89 طائرة تحمل مساعدات لقطاع غزة منذ بدء العدوان

تشهد محافظة شمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طنًا من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان.

واستقبل مطار العريش حتي صباح اليوم 89 طائرة قادمة من 33 دولة ومنظمة محملة بـ7700 طن من المساعدات.

وكان معبر رفح شهد أمس وصول 29 فلسطينيًا من المصابين والمرضى بينهم (8 جرحي و9 مصابي سرطان و12 مرافق)، تم نقلهم لمستشفيات العريش والشيخ زويد ليرتفع عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفيات شمال سيناء بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد إضافة إلى مستشفيات الإسماعلية وبورسعيد والقاهرة إلى 100 مصاب، كما استقبل المعبر أمس 329 من حاملى الجنسيات الأجنبية ليصل إجمالي عدد الذين استقبلتهم مصر 1400 شخص يحملون 60 جنسية دول عربية وأجنبية.

وزير النقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع للسكك الحديدية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ملف توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات السكك الحديدية بالمشاركة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف أن مصر قادمه وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في ملف التوطين، وأننا أعلنا أن مصر لن تستورد اوتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية أن مصر لن تتعاقد او تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.

استشهاد مراسل وكالة "وفا" و42 من عائلته فى استهداف منزله بقطاع غزة

استُشهد، اليوم الثلاثاء، مُراسل وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" في قطاع غزة محمد أبو حصيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منزل الشهيد والكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده هو و42 من عائلته، من بينهم أبناؤه، وإخوانه.

وأضافت الوكالة أن صحفيها محمد حمودة، أصيب هو الآخر في قصف استهدف منزله قبل أيام، وأصيب فيه عدد من أفراد عائلته، بينهم زوجته التي فقدت عينها اليسرى، وابنه البكر الذي بُترت ساقه.

بدوره، نعى الإعلام الرسمي الفلسطيني، الشهيد محمد أبو حصيرة، واعتبر، في بيان صحفي، أن استهداف الصحفيين وعائلاتهم، جزء من حرب إبادة تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.

وأكد البيان أن الإعلام الرسمي والعاملين فيه، حالُهم حالُ كلِ أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب، الذين يتعرضون هم وعائلاتهم وبيوتهم لقصف بطيران الاحتلال الإسرائيلي.