شكرا لقرائتكم خبر عن 600 شاحنة و89 طائرة.. شمال سيناء تشهد تواصل تدفق المساعدات لغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة شمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طنًا من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان.



شمال سيناء تشهد تواصل تدفق المساعدات لأهالى غزة

واستقبل مطار العريش حتي صباح اليوم 89 طائرة قادمة من 33 دولة ومنظمة محملة بـ7700 طن من المساعدات.

فيما تتواصل بلا توقف الجهود لخدمة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وترابط على بوابة معبر رفح الأطقم الطبية انتظارا لوصول المصابين الذين يتم الكشف عليهم وتحديد نقلهم بسيارات إسعاف للمستشفيات لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفى مدينة العريش تتسابق الجهود لخدمة مرافقي المصابين ومن لم يتمكنوا من السفر لغزة وبقو عالقين فضلا عن استمرار جهود استقبال المساعدات و تجهيزها ونقلها.