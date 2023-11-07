دهاء سائق كشفته المباحث.. كواليس سرقة 1.5 مليون جنيه من سعودي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي تفاصيل استيلاء سائق على 1.5 مليون جنيه وسيارتي سعودي بمدينة الشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد من سعودي أنه توجه رفقة سائق كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع 1,5 مليون جنيه، وترك المبلغ بحوزة السائق لحين الانتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة.

أمام العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أفاد الضحية بتواصله مع السائق هاتفيا تبين سرقته للسيارة والمبلغ المالي، وسابقة إيهام السائق بحجز الأجهزة الأمنية سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، واتهمه بسرقة السيارتين والمبلغ.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام شوق من ضبط السيارتين والمتهم وبحوزته مبلغ مالي مليون و475 ألف جنيه، واعترف بارتكابه الواقعة، إنفاقه جزء من المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.