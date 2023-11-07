خصومة ثأرية.. لغز العثور على جثة سائق وإصابة صديقه داخل سيارة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين لوجود خلافات بينهم، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

البداية عندما تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية وصديقه عامل "مُصاب بعيار ناري" داخل سيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة في الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.