قبل طبلية عشماوي.. مسارٌ أخير ينتظر قتلة "طبيب الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على الفصل الأول في محاكمة طبيب وممرض ومحامية بتهمة قتل أسامة صبور "طبيب الساحل"، بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام والثالثة بالسجن 15 سنة.

ويتبقى مسارٌ أخير للمتهمين قبل تنفيذ حُكم الإعدام شنقًا، بالطعن على الحُكم أمام محكمة النقض.

ويحق لكل من المحكوم عليه الطعن بالنقض في الحُكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات، بحسب المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.



كما ألزم القانون النيابة العامة بالطعن على أحكام الإعدام، لخطورة الحكم الصادر الذي يقتضي إزهاق الروح.

كانت النيابة العامة أحالت طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، أمس الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بقتل أسامة صبور "طبيب الساحل"، وعاقبت المتهمة الثالثة "محامية" بالسجن 15 سنة.