قرار من القضاء ضد أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره بقضية "التوكيلات الشعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، ومحمد أبو الديار، منسق حملته الانتخابية، لجلسة 28 نوفمبر، المقبل، في القضية المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية".

يُحاكم في القضية غيابيًا "الطنطاوي" ومنسق حملته "أبو الديار"، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع لمصراوي، إن الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض علي طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص، وتداول أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

ولم ينجح "الطنطاوي" في جمع التأييدات القانونية المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية.