ضبط 430 طربة حشيش بحوزة عنصريين إجراميين بالإسكندرية والسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والسويس بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,850,000 مليون جنيه تقريباً

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (ثان العامرية بالإسكندرية – الجناين بالسويس).

ضبطت مديرية أمن الإسكندرية عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته عدد 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام.

ضبطت مديرية أمن السويس عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته عدد 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، والقيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,850,000 جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.