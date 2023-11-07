ضبط عاطل بالقاهرة متهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطل لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر– كمية من مخدر الأفيون - ميزان حساس - أدوات التصنيع.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومصنعي المواد المخدرة.