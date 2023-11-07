مات أحدهم.. سقوط عصابة سرق زوايا حديدية من برج كهرباء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة آخر حال مشاركتهم ارتكاب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى عامل، مقيم بمحافظة الفيوم وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" لسرقة بعـض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب "الفك" واعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائي صعقه التيار ما أدى لسقوطه أرضاً ووفاته في الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.