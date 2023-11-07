المتحدث العسكري: الجيش الثاني الميداني ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين، بحضور اللواء أ. ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة الوحدات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار ما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثاني الميداني من جاهزية واستعداد قتالي عالي.

كما تم تنفيذ بياناً عملياً لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة والسيطرة على إجراءات الربط الفنى والإشاري والذي أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.