القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأجرت القوات المشاركة خلال الأنشطة التدريبية المخططة عدة مهام مشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بإسلوب احترافي وفقاً لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل في نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

وتأتي هذه الأنشطة التدريبية التي حضرها عدد من قادة القوات المسلحة، استمرارا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكاناتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.