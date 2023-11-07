إبادة جماعية.. "خارجية النواب": تطرف الحكومة الإسرائيلية ينذر بعواقب وخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان للجنة أصدره اليوم الثلاثاء، إن تصريح أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني لا يعكس فقط تطرفه ورغبته في إبادة الشعب الفلسطيني؛ بل إن هذا التطرف يشمل كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف درويش: .. ولا ينفي هذا التوجه ما تم من إجراءات لتجميد عضوية الوزير الإسرائيلي؛ فاستهداف المدارس ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمباني السكنية والمساجد والكنائس وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والصحفيين؛ مما أدى إلى استشهاد عشرة آلاف من المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين؛ غالبيتهم من النساء والأطفال، هو عمل ممنهج لتلك الحكومة، فلم يسلم الفلسطينيون العزل من الضربات الجوية حتى في المناطق المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني .

وتابع البيان بأن تطرف الحكومة الإسرائيلية ورغبتها الانتقامية اللا محدودة أو محددة زمنيًّا ومكانيّا جراء الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها وموقف الرأي العام الإسرائيلي يزيد من تطرفها وعدوانها الوحشي على المدنيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نشوء المنظمات الأممية والإقليمية في أربعينيات القرن الماضي وينذر بعواقب وخيمة لاتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة من عدم الاتزان؛ مما يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ورفع المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي يناضل منذ 75 عامًا لنيل حقه المشروع في إقامة دولة المستقلة على خـطوط 4 يونيو 1967 وعلى المجتمع الدولي أن يبحث بشكل جدي في إصلاح مجلس الأمن بعد إخفاقه مرارًا في حفظ السلم والأمن الدوليين، وهي مهمته الأساسية والتي نشأت الأمم المتحدة لتحقيقها .

ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي هو الذي أعطى حكومة الاحتلال رخصة العدوان على الشعب الفلسطيني بذريعة ما سمي الدفاع الشرعي الذي لا ينسجم بشروطه القانونية والإنسانية مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأكد درويش أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودًا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتوصل إلى أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وفق البيان الذي أصدرته مصر في ختام قمة القاهرة للسلام .