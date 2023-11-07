شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستقبل 600 شاحنة و89 طائرة مساعدات لقطاع غزة منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة شمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طنًا من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان.

واستقبل مطار العريش حتي صباح اليوم 89 طائرة قادمة من 33 دولة ومنظمة محملة بـ7700 طن من المساعدات.

وكان معبر رفح شهد أمس وصول 29 فلسطينيًا من المصابين والمرضى بينهم (8 جرحي و9 مصابي سرطان و12 مرافق)، تم نقلهم لمستشفيات العريش والشيخ زويد ليرتفع عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفيات شمال سيناء بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد إضافة إلى مستشفيات الإسماعلية وبورسعيد والقاهرة إلى 100 مصاب، كما استقبل المعبر أمس 329 من حاملى الجنسيات الأجنبية ليصل إجمالي عدد الذين استقبلتهم مصر 1400 شخص يحملون 60 جنسية دول عربية وأجنبية.