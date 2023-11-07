شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 515 لسنة 2023 بشأن إنشاء جامعة أهلية تسمى "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا".

ووفقًا للقرار، تنشأ هذه الجامعة ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقر الجامعة فى الكيلو 3 أول طريق القاهرة بلبيس الصحراوى بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.