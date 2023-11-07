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قرار جمهورى بإنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 515 لسنة 2023  بشأن إنشاء جامعة أهلية تسمى "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا".

 

ووفقًا للقرار، تنشأ هذه الجامعة ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقر الجامعة فى الكيلو 3 أول طريق القاهرة بلبيس الصحراوى بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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