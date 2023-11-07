شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة ببرنامج الأغذية العالمى لليوم السابع: بسكويت المساعدات لغزة آمن تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمينة القريعى، المسؤول الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه منذ 21 أكتوبر حتي بداية نوفمبر تمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل 43 شاحنة مساعدات للمتضررين في قطاع غزة، ضمت كميات كبيرة من المواد الغذائية، منها معلبات وهي مساعدات جاهزة للأكل لا تحتاج للطهي وأخري مساعدات غذائية تضم كمية من المواد الغذائية التي تحتاج للطهي مستهدفين بها الأسر النازحة في أماكن لديهم إمكانيات للطهي.

وحول ما تردد عن صلاحية بعض المساعدات من البسكوت، أوضحت مسؤولة الاعلام في الأغذية العالمى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "البسكوت الذى تم إرساله لقطاع غزة هو نوع محشو بالتمر ومدعم بالفيتامينات والحديد حيث إنه في فترات النزاع يعد غذاء سريع مثالي متكامل للمتضررين من النزاعات الذين لا يتناولون كميات كافية من الفيتامينات، والذي من المقرر وفق الخطة الموضوعة من قبل خبراء واستشاريين للأغذية العالمي أن يتم تناوله فور وصوله للمستهدفين".

وأضافت مسؤولة الإعلام ببرنامج الأغذية العالمى، أن هناك خطة معدة مسبقا وفريق لوجستي كبير ببرنامج الأغذية العالمي يضم عدد من الخبراء، وأن الخطة عملت علي توصيل البسكوت خلال أيام وتناوله علي الفور"، مؤكدة أن تاريخ الصلاحية لهذا البسكوت ممتد حتي نهاية شهر نوفمبر واوائل ديسمبر.

ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة في الفترة المقبلة، وقد حصل أكثر من 650 ألف شخص في غزة والضفة الغربية على مساعدات غذائية ونقدية من برنامج الأغذية العالمي منذ 7 أكتوبر.

ويقوم البرنامج كل يوم بتوزيع الأغذية الجاهزة للاستخدام على الأسر في ملاجئ الأمم المتحدة، كما يقوم بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر النازحة في المجتمعات المضيفة. ويواصل تقديم التحويلات النقدية للمقيمين خارج الملاجئ حتى يتمكنوا من شراء المواد الغذائية المتوفرة في المتاجر التي لا تزال مفتوحة.