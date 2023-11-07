تنمية المشروعات المتوسطة: نعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بورسعيد

القاهرة - سامية سيد - أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دور الجهاز هو إتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، مشيرا إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، ونعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقا لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد ومعظم استثمارتها يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية جزء من سيناء، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الجهاز يبحث الاحتياجات التى تحتاجها شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة أو الجديدة.

وبدوره أكد المهندس أحمد المفتى، المدير التنفيذى لشركة نيرك، أن الشراكة مع الدولة تساعد على توطين الصناعة، قائلا: "نعمل على توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو، وتجميع كامل للعربات، ونعمل على توسيع هذة الصناعة، كذلك نعمل على اعادة تأهيل العربات المستخدمة حاليا".

وأضاف أن خططنا تخدم رؤية مصر 2030 وتنمية القطاع الخدمى للسكة الحديد وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلى فى الصناعة مما يخفض الاعتماد على العملة الأجنبية، وتطوير وتمديد سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان، فرص الاستثمار فى قطاع النقل، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكى، بحضور كيم يونغ هيون - سفير كوريا الجنوبية، ومى حلمى – المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وباسل رحمى – الرئيس التنفيذى لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخالد حمزة – مدير مكتب مصر، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجونهى تشونج - العضو المنتدب لشركة هيونداى روتيم مصر، وأحمد المفتى – المدير التنفيذى لشركة NERIC، وسامح جيد – مدير التخطيط والبحوث بشركة تنمية شرق بورسعيد.