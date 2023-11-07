شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مواليد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على إسقاط الجنسية عن السيدة فجر علاء الدين سعد العدلى من مواليد ألمانيا، وإسقاط الجنسية عن منة هشام أحمد حسين حسين من مواليد إسرائيل، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وإسقاط الجنسية عن فهد خضر جاد الله رباح، من مواليد فلسطين، لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.