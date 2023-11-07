ضبط 3 متهمين استغلوا أطفال أحداث في التسول واستجداء المارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال ضبط مرتكبي جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالطرق.

أسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالي)، وبصحبته 3 أطفال أحداث، يقوم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم.

كما ضبطت أجهزة الأمن (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة)، بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالي) وبصحبتهما 4 أطفال أحداث، يقومان باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم.

بسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.