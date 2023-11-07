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المعاينة: ماس كهربائي بالعداد وراء حريق شقة في العمرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجية، مساء الثلاثاء، حريقا اندلع في شقة سكنية بالعمرانية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من عقار دائرة قسم شرطة العمرانية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع إطارة الإطفاء والإنقاذ البري ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالعقار رقم ١٢ شارع سليمان من شارع السودان نتيجة ماس كهربائي بالعداد، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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